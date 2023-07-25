أكبر شركة رقائق في العالم تستعد لطفرة الذكاء الاصطناعي.. قررت هذا الأمر!

تخطط شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات "TSMC" - أكبر صانع رقائق في العالم - بدعم من زيادة الطلب على الذكاء الاصطناعي، لاستثمار ما يقرب من 90 مليار دولار تايواني (2.87 مليار دولار) في منشأة متخصصة بالتغليف في شمال تايوان، حسب ما ذكرت الشركة يوم الثلاثاء.

وقالت الشركة في بيان: "لتلبية احتياجات السوق، تخطط "TSMC" لإنشاء مصنع تغليف متقدم في حديقة "Tongluo Science Park".

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وقال الرئيس التنفيذي لـ "TSMC" سي سي واي، الأسبوع الماضي، إن الشركة غير قادرة على تلبية طلب العملاء مدفوعًا بطفرة الذكاء الاصطناعي وتخطط لمضاعفة قدرتها تقريبًا على التغليف، والذي يتضمن وضع شرائح متعددة في جهاز واحد، مما يقلل التكلفة المضافة للحوسبة الأكثر قوة.

وقال واي سابقا، بعد أن أعلنت الشركة عن انخفاض بنسبة 23% في أرباح الربع الثاني: "نحن نزيد قدرتنا في أسرع وقت ممكن. نتوقع أن يتم ذلك العام المقبل، على الأرجح قرب نهاية العام المقبل."

قالت أكبر شركة لتصنيع الرقائق في العالم إن مكانة "TSMC" كشركة مصنعة رائدة لرقائق الذكاء الاصطناعي، بما في ذلك لمصممي الرقائق "إنفيديا" و"AMD"، لم تعوض ضعف السوق النهائي الأوسع حيث يتعافى الاقتصاد العالمي بشكل أبطأ مما كان متوقعًا.

وأضافت الشركة أن إدارة "Tongluo Science Park" وافقت رسميًا على طلب "TSMC" لاستئجار أرض، مضيفة أن المصنع الجديد في مقاطعة مياولي الشمالية سيخلق حوالي 1500 وظيفة.

على الرغم من قيام "TSMC"، مورد "أبل"، بتكثيف توسعه في الخارج، فإنه يخطط للاحتفاظ بتقنيات الرقائق الأكثر تقدمًا في تايوان، وهي قوة عالمية في تصنيع أشباه الموصلات التي تشغل كل شيء من الهواتف الذكية إلى السيارات الكهربائية.