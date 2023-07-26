أرباح "سدافكو" الفصلية ترتفع 91% إلى 107.6 مليون ريال

أعلنت الشركة السعودية لمنتجات الألبان والأغذية "سدافكو"، ارتفاع صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 91.26% في الربع الأول المنتهي في 30 يونيو 2023 لتصل إلى 107.63 مليون ريال، مقارنة مع 56.27 مليون ريال في الربع المماثل من العام المالي السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، زادت أرباح الشركة بنسبة 19.9% في الربع الأول، قياسا على أرباح بلغت 89.7 مليون ريال في الربع الأخير من العام المالي السابق الذي ينتهي في 31 مارس 2023.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأربعاء، إن الزيادة في مبيعات شركة "سدافكو" (باستثناء مليكوما) بلغت 17.1%، فيما تراجعت مبيعات "مليكوما" بنسبة 50٪ مقارنة بمبيعات العام الماضي المرتفعة بشكل غير طبيعي بسبب ارتفاع أسعار السلع الأساسية. حيث بلغ النمو الإجمالي للمبيعات 7.59%.

وبلغ هامش الربح للشركة (باستثناء مليكوما) للربع 37.2%، حيث أدت نتائج "مليكوما" إلى انخفاض إجمالي الربح الكلي إلى 34.7% مقارنة بـ 32% في العام الماضي.

وزادت مصاريف البيع والتوزيع كنسبة مئوية من المبيعات إلى 14.7% مقابل 12.8% مقارنة بالعام الماضي، حيث يرجع هذا بشكل رئيسي نتيجة زيادة التركيز على الأنشطة الإعلانية والتسويقية لتعزيز العلامة التجارية السعودية في قطاع منتجات الألبان، والترويج لمنتجات الآيس كريم كالسندوتش.

وزادت مصاريف الدعاية والإعلان كنسبة من المبيعات إلى 3.29% مقابل 1.11% مقارنة بالعام الماضي.

وانخفضت المصاريف الإدارية والعمومية إلى 4.6% مقابل 5.1% للعام الماضي كنسبة مئوية من المبيعات نتيجة لمبادرات التحكم في التكاليف.

وزادت إيرادات اﻟﺗﻣويل اﻟﻧﺎﺗﺞ ﻣن اﻻﺳﺗﺛﻣﺎرات ﻓﻲ وداﺋﻊ اﻟﻣراﺑﺣﺔ ﻧﺗﯾﺟﺔ ارتفاع عائدات ودائع المرابحة.

وانخفضت تكلفة التمويل بمقدار 27.4 مليون ريال مقارنة بالعام الماضي نتيجة تسجيل التزام خيار الشراء لـ"مليكوما".

وتابع الشركة: "بقيت حصتنا السوقية قوية مسيطرة مع معدلات إتجاه إيجابية في 30 يونيو 2023 مقارنة بالحصة السوقية في (مايو 2023): الحليب 63% (مقابل %62.6 في مايو2023) ومعجون الطماطم 54.8% (مقابل %54.49 في مايو2023) والآيس كريم 30.4% (مقابل %30.2 في مايو2023)".

وأشارت إلى اقترب العمل في مشروع مستودع مكة بقيمة 27 مليون ريال على أن يتم تشغيله في السنة المالية 2023/2024.

وأضافت: "نستمر في توليد تدفقات نقدية إيجابية. مركزنا النقدي هو 835 مليون ريال سعودي (بما في ذلك الاستثمارات قصيرة الأجل بقيمة 561 مليون ريال سعودي أي ودائع مرابحة لأكثر من 3 أشهر)".

وأوصى مجلس الإدارة الجمعية العمومية العادية بتوزيع أرباح نهائية بقيمة 3 ريالات سعودي للسهم الواحد، ليصبح المجموع 6 ريال سعودي لكل سهم.