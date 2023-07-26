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وول ستريت

أرباح "مايكروسوفت" الفصلية ترتفع 20% إلى 20 مليار دولار

56 مليار دولار إيرادات الشركة في الربع الثاني

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة "مايكروسوفت"، ارتفاع أرباحها بنسبة 20% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 20 مليار دولار.

وجاءت نتائج أعمال عملاق التكنولوجيا الأميركي في الربع الثاني أفضل من توقعات الأسواق.

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وبلغت ربحية سهم شركة "مايكروسوفت" 2.69 دولار، بينما كانت التوقعات تشير لأرباح قدرها 2.55 دولار فقط.

"مايكروسوفت" تلاحق "أبل" على كسر حاجز الـ 3 تريليونات دولار شركات ذكاء اصطناعي "مايكروسوفت" تلاحق "أبل" على كسر حاجز الـ 3 تريليونات دولار

وسجلت إيرادات "مايكروسوفت" 56.19 مليار دولار بارتفاع 8% على أساس سنوي في الربع الثاني، بأعلى من توقعات الأسواق عند 55.47 مليار دولار.

ودعم ارتفاع إيرادات أعمال السحابة الذكية والتي وصلت إلى 23.99 مليار دولار، بارتفاع قدره 15%، فيما تباطأ نمو إيرادات الخدمات السحابية "أزور" التابعة للشركة بنحو 27%.

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