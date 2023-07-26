سوق دبي
ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"دو" الإماراتية 31% إلى 397 مليون درهم
نتيجة زيادة الطلب على خدمات الهاتف الثابت والمتحرك
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حققت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو" نموا في صافي الربح بنسبة 31.2% على أساس سنوي، ليصل إلى 397 مليون درهم في الربع الثاني.
وذكرت الشركة في إفصاح لـ"سوق دبي المالي" اليوم الأربعاء أن إجمالي إيراداتها في الربع الثاني من العام بلغ 3.35 مليار درهم بنسبة نمو 6.7% على أساس سنوي، نتيجة زيادة الطلب المستمر على خدمات الهاتف الثابت والمتحرك.
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وأعلنت الشركة عن توزيع أرباح نقدية مؤقتة بواقع 0.13 درهم لكل سهم.
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