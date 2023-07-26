الرئيس التنفيذي: طرح طلبات واسعة النطاق لمشروع أوكساجون قريبا

قال الرئيس التفنيذي لمدينة "أوكساجون" التابعة لمشروع "نيوم" السعودي، فيشال وانشو إنه من المتوقع طرح طلبات واسعة النطاق لمشروع أوكساجون قريبا.

وأضاف وانشو أن مشروع أوكساجون يهدف إلى بناء ميناء يزود مدينة ذا لاين بالسلع الضرورية بحلول عام 2055 حيث سيعيش نحو 9 ملايين شخص، ومن أجل بناء سلسلة توريد مبتكرة، ستتم أتمتة الكثير من الأجزاء في المدينة.

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وتابع: "نراجع إدخال تقنيات مختلفة لأنظمة الأتمتة، ونهتم بإمكانيات الشركات الكورية الجنوبية الرائدة في هذا المجال"، نقلاً عن مقابلة مع وكالة "يونهاب" الكورية.

وقال الرئيس التنفيذي لمدينة أوكساجون إنه ستكون هناك فرص للشركات الكورية الجنوبية في العديد من المجالات، ليس فقط في مجال البناء، ولكن أيضا في مجالات المنشآت والأتمتة والبرمجيات والطاقة المتجددة والروبوتات.

سيتم استخدام ميناء نيوم في أوكساجون بشكل مكثف لتوريد مواد البناء اللازمة لمشروع نيوم لمدة السبع أو الثماني سنوات القادمة.

وقال وانشو إنه تم التوصل إلى عقد لدخول شركة "سي إم ايه - سي جي أم" الفرنسية (ثالث أكبر شركة شحن في العالم) إلى ميناء نيوم قبل 3 أشهر، وتجري مناقشات لدخول مزيد من شركات الشحن الكبرى.

وذكر أن مدينة ذا لاين ستستهلك الكثير من المواد في المستقبل، ونضع استراتيجيات لإنتاج مواد البناء مثل الزجاج والفولاذ عالي الجودة والمصاعد محليا، على أساس شراكات مع الشركات العالمية.

وسيتم بناء مجمع سكني لـ 17 ألف ساكن في أوكساجون.

وتم التخطيط حاليا لبناء 71 مبنى سكنيا ومرافق مختلفة مثل الملاعب الرياضية والمدارس والمستشفيات.

وقال وانشو إنه سيتم استخدام طريقة البناء النموذجي قدر الإمكان في المباني، مضيفا أنه يمكن أن تورد الشركات الكورية مواد بناء نموذجية أو أن تشارك في بناء المدينة بشكل عام.