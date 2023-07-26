صافي ربح "الأهلي الكويتي" يقفز 30% في الربع الثاني إلى 13.1 مليون دينار

ارتفعت أربـاح مجموعة البنك الأهلي الكويتي بنسبة 30% في الربع الثاني من العام الجاري إلى 13.1 مليون دينار مقابل 10.1 مليون دينار في الربع المماثل من العام الماضي.

وأعلنت المجموعة نتائجها المالية عن النصف الأول من السنة المالية 2023 المنتهي في 30 يونيو 2023 محققة صافي أرباح بقيمة 23.9 مليون دينار، مقارنة مع صافي أرباح بقيمة 18.4 مليون دينار، وبنمو 30% عن الفترة المماثلة من العام 2022.

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وذكرت المجموعة في بيان أن ربحية السهم بلغت 11 فلساً للسهم الواحد في نهاية النصف الأول من عام 2023، مقابل 8 فلوس للسهم في نهاية النصف الأول من عام 2022.

وأضافت أن سبب نمو الربح في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2023، مقارنة مع الفترة المناظرة من عام 2022 يعود بشكل أساسي إلى تحسن الدخل التشغيلي و انخفاض تكاليف المخصصات.

وبلغ إجمالي الأرباح التشغيلية 44.3 مليون دينار في النصف الأول من عام 2023، بينما سجل إجمالي الأصول 6.3 مليارات دينار، ووصل إجمالي ودائع العملاء إلى 4 مليارات دينار، كما بلغ إجمالي محفظة القروض 4.3 مليارات دينار.

وبلغت نسبة القروض المتعثرة (NPL) 1.36% وتمت تغطيتها بمخصصات تبلغ %376 من هذه القروض، وسجلت نسبة كفاية رأس المال (CAR) 15.06%، كما بلغت حقوق المساهمين 497.5 مليون دينار.