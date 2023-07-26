نظمي النصر: إنشاء مجتمع وافتتاح مدارس في "نيوم"

قال الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة "نيوم"، نظمي النصر، إنه تم إنشاء مجتمع وافتتاح المدارس في "نيوم" ضمن المرحلة الحالية للمشروع، فيما بدأ البناء في جميع أنحاء "نيوم".

وأضاف "نظمي" أن 60 ألف شخص يعيشون ويعملون في الموقع لبناء مدينة "نيوم"، وسيرتفع عدد الأشخاص الذين يعيشون ويعملون فيها إلى 400 ألف شخص في العام المقبل، مؤكدا أن "نيوم" هي قصة تستمر لمدة 25 عاما.

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وقال "نظمي": "عند اكتمال المرحلة الأولى من المشروع في عام 2030، سنظهر للعالم مدى واقعية هذا المشروع وقابليته للتطبيق، وأعتقد أنه يمكننا تمويل المشروع من خلال ذلك"، نقلاً عن وكالة "يونهاب" الكورية.

وأكد عدة مرات أن الشركات الكورية الجنوبية ستتمكن من الحصول على الفرص في مراحل الاستثمار والتمويل وتكوين الشراكة.

من المتوقع أن يحتاج المشروع إلى أموال هائلة، ولذلك تبحث الشركات في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الشركات الكورية الجنوبية، عن فرص للفوز بصفقات.

قام 12 من المسؤولين التنفيذيين، بمن فيهم الرئيس التنفيذي لمشروع مدينة "نيوم"، بزيارة كوريا الجنوبية بمناسبة معرض مدينة "نيوم" المقام في "دونغ ديه مون ديزاين بلازا" بسيئول والذي يعقد لأول مرة في آسيا، وأكدوا أن مشروع مدينة "نيوم" يجري تحقيقه بشكل ملموس في مؤتمر صحافي يوم الاثنين.