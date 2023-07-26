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جهاز قطر للاستثمار يدرس ضخ مليار دولار في "ريلاينس ريتيل" الهندية

للاستحواذ على حصة تعادل 1%

الدوحة - رويترز
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ذكرت صحيفة "فايننشال تايمز" اليوم الأربعاء، أن جهاز قطر للاستثمار، صندوق الثروة السيادي القطري، يجري محادثات لشراء حصة في ريلاينس ريتيل فينتشرز التابعة للملياردير الهندي موكيش أمباني.

وقالت الصحيفة، نقلا عن ثلاثة أشخاص على دراية بالمناقشات، إن الصندوق يدرس ضخ استثمارات حجمها مليار دولار في وحدة البيع بالتجزئة، ما يمنحه حصة تبلغ نحو 1% ويقيم الوحدة بنحو 100 مليار دولار.

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وأضافت "فايننشال تايمز" أن صندوق الثروة السيادي القطري لم يوافق حتى الآن على الصفقة التي لم توضع لمساتها الأخيرة بعد، وأنها قد تشهد تغييرات.

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