"إيبردرولا" الإسبانية تبيع 49% في مشروع رياح لـ"مصدر" الإماراتية بـ 414.5 مليون يورو

قالت شركة المرافق الإسبانية "إيبردرولا" اليوم الأربعاء، إنها باعت 49% في مزرعتها للرياح بالبحر البالغة طاقتها 476 ميغاوات في المياه الألمانية ببحر البلطيق إلى شركة "مصدر" في أبوظبي مقابل 375 مليون يورو (414.5 مليون دولار).

وقالت "إيبردرولا" إن الصفقة تنطوي على تقييم إجمالي لما يطلق عليه مشروع "نسر البلطيق" عند نحو 1.6 مليار يورو. والمشروع من المقرر أن يحتوي على 50 توربينا للرياح قبالة الساحل الشمالي الشرقي لألمانيا بمجرد بناء التوربينات وجاهزيتها للعمل. وستساهم "مصدر" بما يتناسب مع حصتها في تطوير المشروع.

مادة اعلانية

وأضاف عملاق الطاقة الإسباني أنه "سيسيطر على الأصل ويديره، ويوفر خدمات التشغيل والصيانة وخدمات الشركات الأخرى" من خلال الاحتفاظ بحصة الأغلبية 51%.

يشار إلى أن "مصدر" هي شركة للطاقة المتجددة مملوكة لصندوق الثروة السيادي في الإمارات مبادلة.

وتأتي الصفقة في إطار استراتيجية "إيبردرولا" لبيع حصص في أنشطتها في طاقة الرياح لجمع أموال للمساعدة في تمويل خطتها الاستثمارية بقيمة 150 مليار يورو في الفترة بين 2020 و2030 والموجهة في الغالب إلى الطاقة المتجددة وشبكات الكهرباء.

وأبرمت إيبردرولا بالفعل صفقات أخرى مماثلة مع صندوقي الثروة السياديين الكبيرين "نورغس بنك إنفستمنت مانجمنت" في النرويج و"جي.آي.سي" في سنغافورة.