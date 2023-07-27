ارتفاع أرباح "بدجت" 12.5% إلى 70.3 مليون ريال بالربع الأول

ارتفع صافي أرباح الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية" بنسبة 12.49% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 70.28 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 62.48 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وبالمثل ارتفعت أرباح "بدجت السعودية" بنسبة 1.39% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 69.32 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت "بدجت" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن سبب الارتفاع في صافي الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود بشكل أساسي إلى الزيادة في عائدات بيع السيارات المستعملة والأرباح الناتجة عنها، إلى جانب التحسن في إيرادات التأجير قصير الأجل والتأجير طويل الأجل نتيجة نمو الأسطول.

وارتفعت أرباح "بدجت السعودية" بنسبة 13.7% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 139.6 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 122.75 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وفي بيان منفصل، أعلنت الشركة المتحدة الدولية للمواصلات "بدجت السعودية"، عن قرار مجلس إدارتها توزيع أرباح نقدية مرحلية على المساهمين عن النصف الأول من عام 2023، بإجمالي نحو 35.58 مليون ريال، لإجمالي عدد مستحقة للأرباح نحو 71.167 مليون سهم.

وقالت الشركة إن حصة السهم من التوزيع 0.5 ريال، بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 5%.

وتكون أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم الخميس 24 أغسطس 2023 والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وسيتم إعلان تاريخ التوزيع لاحقاً.