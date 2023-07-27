انتعاش الإعلانات يعزز أرباح "ميتا" إلى 7.8 مليار دولار بالربع الثاني

أعلنت "ميتا" الشركة الأم لـ"فيسبوك" عن نتائج قوية، حيث نمت الإيرادات 11% على أساس سنوي في الربع الثاني من هذا العام إلى نحو 32 مليار دولار، وهو ما فاق متوسط توقعات المحللين.

ودعم الإيرادات النمو السريع لعوائد الإعلانات التي نمت 12% على أساس سنوي لتتجاوز هي الأخرى توقعات وول ستريت.

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أما الأرباح الصافية للشركة فقد ارتفعت 16% إلى نحو 7.8 مليار دولار.

وتوقعت "ميتا" أن تتجاوز إيرادات الربع الثالث أيضا توقعات المحللين.

مع ذلك توقعت الشركة ارتفاع النفقات للعامين الجاري والمقبل، وذلك يشمل التكاليف الناجمة عن الدعاوى والرسوم القضائية إلى جانب زيادة الإنفاق على البنية التحتية التي تعتبر أساسية للتكنولوجيا في سباق الذكاء الاصطناعي.

ورفعت "ميتا" توقعاتها لنفقات هذا العام إلى ما بين 88 مليار و91 مليار دولار.

كما تتوقع "ميتا" الاستمرار في استثمار أكثر من 10 مليارات دولار سنويا لتطوير التكنولوجيا والبرامج المتعلقة بالـ"ميتافيرس".