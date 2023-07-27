تراجع أرباح "الرياض للتعمير" 25% إلى 43.3 مليون ريال في الربع الثاني

تراجع صافي ربح شركة الرياض للتعمير في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 24.6% إلى43.27 مليون ريال مقابل 57.4 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي، بينما سجلت نموا في صافي الربح بنسبة 33.55% مقارنة بالربع السابق من العام الجاري والذي بلغ صافي الربح خلاله 32.4 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية اليوم الخميس، إن إيرادات الربع الثاني من العام الجاري بلغت 69.57 مليون ريال بنمو نسبته 8.87% مقارنة بالربع المناظر من العام الماضي والذي شهد تحقيق إيرادات قيمتها 63.9 مليون ريال.

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حققت الشركة صافي ربح قدره 75.7 مليون ريال في النصف الأول من العام بانخفاض قدره 61% مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق التي بلغت الأرباح خلالها 196.3 مليون ريال.

وعزت الشركة انخفاض صافي الربح في الربع الثاني من العام الجاري إلى تراجع الدخل من شركة تنال (شركة زميلة) بنسبة 37% نتيجة انخفاض حجم المساحة المبيعة بعد قرار شركة تنال بالتريث في البيع لغرض دراسة الاستخدام الأمثل للأراضي المتبقية (والتي تقدر مساحتها 371 ألف متر مربع تبلغ حصة الشركة منها 257 ألف متر مربع)، على الرغم من ارتفاع متوسط سعر بيع المتر خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وأشارت إلى ارتفاع تكاليف الإيرادات بسبب تكوين مخصص لإيجار أرض ومباني سوق اللحوم وإضافة تكاليف البرج المكتبي الجديد واستقطاب الكفاءات في القطاعات التشغيلية ضمن خطة مجلس الإدارة المعتمدة.

وارتفعت المصاريف العمومية والإدارية بسبب تكوين مخصص ديون مشكوك في تحصيلها بالإضافة إلى مصاريف الاستشارات الخاصة بأعمال التطوير المؤسسي واستقطاب الكفاءات الإدارية ضمن خطة مجلس الإدارة المعتمدة.

وذكرت الشركة أن الإيرادات التشغيلية ارتفعت بنسبة 9% نتيجة زيادة نسبة الإشغال في مراكز وأسواق الشركة و إعادة تسعير بعض الخدمات بالإضافة إلى دخول إيرادات البرج المكتبي الجديد،كما ارتفعت أرباح ودائع المرابحات الإسلامية بنسبة 55% بعد زيادة أسعار الفائدة.