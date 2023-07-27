اقتصاد السعودية
صندوق الفعاليات الاستثماري السعودي يستحوذ على حصة في شركة "تحالف"
"تحالف" هي شراكة بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني و"إنفورما" للمعارض البريطانية
وضع القراءة
100% حجم الخط
استحوذ صندوق الفعاليات الاستثماري السعودي على حصة في "تحالف"، وهو مشروع استراتيجي مشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني وشركة إنفورما البريطانية.
وذكر الصندوق أن شراء حصة في "تحالف" سيدعم تطوير أحداث مركز عالمي في المملكة مما يسرع من إطلاق فعاليات متعددة رئيسية في قطاعات مثل التكنولوجيا والعقارات، بالتعاون مع "إنفورما" البريطانية والتي تنظم بعض أكبر الفعاليات في العالم، ومن ضمنها Cityscape.
مادة اعلانية
يذكر أن "تحالف" نشطت في إطلاق فعاليات كبرى في السعودية، مثل LEAP وBlack Hat Middle East.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
هل تغيرت التوقعات لقرارات "الفيدرالي" بعد تصريحات باول؟الضبابية تعود لمسيرة الفائدة أسواق العربية 1230
-
"الخطوط السعودية" تستعرض نماذج مقترحة لمقاعد أسطولها الجديد والحاليالأسطول الجديد يتكون من 39 طائرة جديدة من طراز بوينغ B787 دريملاينر سياحة وسفر
-
"الاتحاد السعودي للبرمجة" للعربية: نستهدف جذب 10 ملايين سائح من تنظيم الفعالياتصندوق الفعاليات الاستثماري يستحوذ على حصة في شركة "تحالف" قصص اقتصادية
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية