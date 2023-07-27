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اقتصاد السعودية

صندوق الفعاليات الاستثماري السعودي يستحوذ على حصة في شركة "تحالف"

"تحالف" هي شراكة بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني و"إنفورما" للمعارض البريطانية

دبي - العربية.نت
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استحوذ صندوق الفعاليات الاستثماري السعودي على حصة في "تحالف"، وهو مشروع استراتيجي مشترك بين الاتحاد السعودي للأمن السيبراني وشركة إنفورما البريطانية.

وذكر الصندوق أن شراء حصة في "تحالف" سيدعم تطوير أحداث مركز عالمي في المملكة مما يسرع من إطلاق فعاليات متعددة رئيسية في قطاعات مثل التكنولوجيا والعقارات، بالتعاون مع "إنفورما" البريطانية والتي تنظم بعض أكبر الفعاليات في العالم، ومن ضمنها Cityscape.

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يذكر أن "تحالف" نشطت في إطلاق فعاليات كبرى في السعودية، مثل LEAP وBlack Hat Middle East.

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