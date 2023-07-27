مجلس إدارة "أبو معطي للمكتبات" يوصي بتوزيع 5% أرباحا نقدية عن العام الماضي

أعلنت شركة عبدالله سعد أبومعطي للمكتبات عن توصية مجلس الإدارة بتاريخ الموافق 26 يوليو 2023 للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الأسمية للسهم من 10 ريالات إلى ريال واحد للسهم، مع إبقاء رأس مال الشركة دون تغيير.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية اليوم الخميس،إن عدد أسهمها بعد التجزئة سيصبح 200 مليون سهم بدلا من 20 مليون سهم مع التزامها باستكمال مايلزم من الإجراءات ذات العلاقة، والإعلان عن أي تطورات في حينها.

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كما أعلنت الشركة عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين عن السنة المالية المنتهية بتاريخ 31 مارس 2023 ، وسيتم عرضها على الجمعية العامة في اجتماعها القادم للموافقة.

وأوضحت في بيان منفصل لـ"تداول " السعودية، اليوم الخميس، إن إجمالى المبلغ الموصي بتوزيعه يبلغ 10 ملايين ريال،وعدد الأسهم المستحقة 20 مليون سهم بواقع 0.5 ريال للسهم.

وتبلغ نسبة التوزيع 5% إلى قيمة السهم الاسمية، وتاريخ أحقية الأرباح لمساهمي الشركة المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة للشركة والمقيدين بسجلات الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة التي سيعلن عن موعد انعقادها لاحقاً، بعد الحصول على الموافقات الرسمية اللازمة، كما أنها ستعلن تاريخ التوزيع لاحقا.