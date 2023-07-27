مساهمو "تكوين" يقرون خفض رأس المال 51% لإطفاء الخسائر المتراكمة

وافق مساهمو شركة تكوين المتطورة للصناعات، خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأس مال الشركة بنسبة 51.09% ليصبح نحو 464.65 مليون ريال بعد التخفيض، بدلاً من 950 مليون ريال قبل التخفيض.

وقالت "تكوين"، في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن عدد أسهمها يصبح بعد التخفيض نحو 46.46 مليون سهم، بدلاً من 95 مليون سهم.

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وأرجعت الشركة سبب تخفيض رأس المال، إلى إعادة هيكلة رأس مال عن طريق البدء بعملية تخفيض رأس المال لإطفاء 99.99% من إجمالي الخسائر المتراكمة ومن ثم زيادة رأس مال الشركة.

وتتمثل طريقة التخفيض في إلغاء نحو 48.53 مليون سهم من الأسهم المصدرة الشركة وذلك بمعدل إلغاء سهم لكل 1.957 سهم.

ويكون قرار التخفيض نافذاً على مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرّر فيها تخفيض رأس المال.

كانت الخسائر التراكمية للمجموعة بلغت 485.4 مليون ريال متجاوزة بذلك نصف رأس المال.

من جانبها، أعلنت "تداول السعودية"، أنه بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية لشركة تكوين المتطورة للصناعات على تخفيض رأس مال الشركة فإنه سيتم احتساب نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 18.36 ريال، وإلغاء الأوامر القائمة.

وأضافت أنه سوف يتم تعليق تداول سهم الشركة وذلك بناء على قواعد الإدراج لمدة يومي عمل ابتداء من اليوم الخميس على أن تقوم شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بتطبيق تخفيض لسهم شركة تكوين المتطورة للصناعات في محافظ المساهمين الاستثمارية على أن يتم رفع تعليق تداول سهم الشركة نهاية تداول يوم الأحد 30 يوليو 2023.