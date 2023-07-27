نمو أرباح "السعودي الأول" 43% إلى 1.55 مليار ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح البنك السعودي الأول بنسبة 43.25% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 1.55 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 1.08 مليار ريال في الربع المماثل من 2022.

وتراجعت أرباح البنك الأول بنسبة 12.18% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 1.76 مليار ريال في الربع الأول من 2023.

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وقال البنك في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، إن ارتفاع صافي الدخل بنحو 468 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي دخل العمليات.

وأضاف أن ذلك قابله جزئيا ارتفاع في مخصص الزكاة وضريبة الدخل متضمنًا مخصصات زكاة لسنوات سابقة وإجمالي مصاريف العمليات.

وأرجع البنك سبب الارتفاع في إجمالي دخل العمليات إلى ارتفاع صافي دخل العمولات الخاصة ودخل صرف العملات وصافي دخل الأتعاب والعمولات. وقابله جزئيا انخفاض دخل الأدوات المالية المدرجة بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل وصافي دخل العمليات الأخرى.

وارتفع صافي أرباح البنك الأول بنسبة 58.87% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 3.314 مليار ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 2.086 مليار ريال في النصف الأول من 2022.