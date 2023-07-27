نمو طفيف لأرباح بنك الجزيرة في الربع الثاني إلى 260 مليون ريال

ارتفع صافي ربح بنك الجزيرة في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة طفيفة بلغت 1.1% إلى 260 مليون ريال، مقابل 257.8 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي.

وقال البنك في بيان لـ"تداول"السعودية اليوم الخميس، إن أرباح الربع الثاني ارتفعت بنسبة 27.75% مقارنة مع الربع السابق مع العام الجاري الذي شهد تحقيق أرباح قيمتها 204 ملايين ريال.

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وسجل إجمالي دخل العمولات الخاصة من التمويل والاستثمارات 1.5 مليار ريال مقابل 876.2 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي بنمو نسبته 71.25%.

وأشار البنك إلى أن ارتفاع صافي الدخل بنسبة 1% بشكل رئيسي بسبب ارتفاع طفيف في دخل العمليات بنسبة 0.1% وارتفاع في حصة من صافي الدخل لشركة زميلة.

وعزا الإرتفاع في دخل العمليات بشكل رئيسي إلى الزيادة في الدخل من توزيعات الأرباح وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي الدخل من تحويل العملات، قابله انخفاض في صافي دخل التمويل والاستثمار.

وأوضحت البيانات الصادرة عن البنك ارتفاع مصاريف العمليات بشكل طفيف بنسبة 0.4% نتيجة الارتفاع في صافي مخصص خسائر الائتمان ورواتب الموظفين وما في حكمها، قابله انخفاض في مصاريف العمليات الأخرى والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الإيجارات والمباني.

وتراجع صافي ربح بنك الجزيرة بنسبة 26.57% خلال النصف الأول من العام الجاري إلى 464.6 مليون ريال مقابل 632.7 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وعزا البنك انخفاض صافي الربح في الستة أشهر الأولى من العام الجاري بشكل رئيسي إلى الانخفاض في دخل العمليات بنسبة 11% بسبب تراجع صافي دخل التمويل والاستثمار ودخل العمليات الأخرى وصافي الأرباح من بيع الموجودات المالية بالتكلفة المطفأة وصافي ربح الأدوات المالية بالقيمة العادلة من خلال قائمة الدخل، قابله ارتفاع في الدخل من توزيعات الأرباح وصافي دخل تحويل العملات وصافي الدخل من أتعاب الخدمات البنكية.

وانخفضت مصاريف العمليات في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 3% بشكل رئيسي بسبب الانخفاض في صافي مخصص خسائر الائتمان ومصاريف العمليات الأخرى ومصاريف الاستهلاك والإطفاء والمصاريف العمومية والإدارية الأخرى ومصاريف الإيجارات والمباني، قابله ارتفاع في رواتب الموظفين وما في حكمها.