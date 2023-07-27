"الإمارات دبي الوطني" يحقق أعلى أرباح فصلية في تاريخه.. 1.7 مليار دولار

قال بنك الإمارات دبي الوطني، أكبر بنك في دبي من حيث الأصول، إن أرباحه في الربع الثاني من العام ارتفعت 78% إلى مستوى غير مسبوق عند 6.2 مليار درهم (1.69 مليار دولار) بدعم ارتفاع هوامش الربح وتحسن فيما يتعلق بكل من الودائع والقروض وتحقيق تعاف كبير.

وقال البنك الذي تملك حكومة دبي أغلبية فيه إن ميزانيته العمومية تجاوزت 800 مليار درهم للمرة الأولى.

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وأعلن البنك تحقيق أرباح غير مسبوقة في النصف الأول من العام بلغت 12.3 مليار درهم بارتفاع 130% عن العام السابق.

وبلغ إجمالي القروض 479 مليار درهم بنهاية يونيو/حزيران، بارتفاع 5% منذ بداية العام. وزادت الودائع 11% منذ بداية العام لتصل إلى 556 مليار درهم في 30 يونيو/حزيران.

وتعتبر دبي واحدة من أسرع مدن العالم نمواً، ويبلغ عدد سكانها 3.6 مليون بحسب مركز الإحصاء بالإمارة. وتزدهر سوق العقارات فيها بعد انتعاش اقتصادي سريع أعقب الجائحة وتخفيف قواعد الإقامة.