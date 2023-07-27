سوق السعودية
"الشرقية للتنمية" توصي بتجزئة القيمة الاسمية إلى 0.1 ريال للسهم
سيصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 3 مليارات سهم
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أعلنت الشركة الشرقية للتنمية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 10 هللات ( 0.1 ريال) للسهم مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير.
وقالت الشركة إنه بذلك سيصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 3 مليارات سهم بدلاً من 30 مليون سهم.
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ويبلغ رأسمال الشركة 300 مليون ريال.
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