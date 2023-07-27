"الشرقية للتنمية" توصي بتجزئة القيمة الاسمية إلى 0.1 ريال للسهم

أعلنت الشركة الشرقية للتنمية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 10 هللات ( 0.1 ريال) للسهم مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير.

وقالت الشركة إنه بذلك سيصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 3 مليارات سهم بدلاً من 30 مليون سهم.

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ويبلغ رأسمال الشركة 300 مليون ريال.