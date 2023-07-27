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شعار شركة الشرقية للتنمية
سوق السعودية

"الشرقية للتنمية" توصي بتجزئة القيمة الاسمية إلى 0.1 ريال للسهم

سيصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 3 مليارات سهم

دبي - العربية.نت
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أعلنت الشركة الشرقية للتنمية عن توصية مجلس الإدارة للجمعية العامة غير العادية للشركة بتجزئة القيمة الاسمية للسهم من 10 ريالات للسهم إلى 10 هللات ( 0.1 ريال) للسهم مع إبقاء رأسمال الشركة دون تغيير.

وقالت الشركة إنه بذلك سيصبح عدد أسهم الشركة بعد التجزئة 3 مليارات سهم بدلاً من 30 مليون سهم.

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ويبلغ رأسمال الشركة 300 مليون ريال.

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