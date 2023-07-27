"رينو" تسجل أرباحاً تشغيلية قياسية في النصف الأول

أعلنت شركة تصنيع السيارات الفرنسية "رينو" اليوم الخميس، تحقيق هامش ربح تشغيلي بنسبة 7.6% للنصف الأول من العام، وهو أعلى مستوى تسجله على الإطلاق، ويقترب بالفعل من هدفها لعام 2025 بفضل ارتفاع أسعار سياراتها الجديدة وخفض التكاليف.

وعادت الشركة أيضاً إلى تسجيل صافي ربح في الأشهر الستة الأولى من العام حتى يونيو/حزيران محققة صافي دخل قدره 2.12 مليار يورو (2.35 مليار دولار) بعد أن تكبدت خسارة بلغت 1.68 مليار في النصف الأول من عام 2022. وجاءت الخسارة نتيجة إغلاق عملياتها الروسية في أعقاب غزو أوكرانيا.

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وقال الرئيس التنفيذي للشركة لوكا دو ميو في بيان: "هذه النتائج هي ثمار جهودنا المستمرة في خفض التكاليف على مدى السنوات الثلاث الماضية وتركيز استراتيجيتنا على القيمة بالإضافة إلى أولى الفوائد التي تحققت من تقديم منتجات ذات قدرة أكبر على المنافسة"، وفق وكالة "رويترز".

وكان أعلى هامش للشركة هو 7% وسجلته في النصف الثاني من عام 2017. وتهدف إلى تحقيق هامش نسبته 8% بحلول 2025 و10% بحلول 2030.