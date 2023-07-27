سوق السعودية
"سلوشنز" تمنح تمويلاً لـ"جيزة العربية" بـ233 مليون ريال
بهدف التوسع وتطوير أعمال شركاتها التابعة في المنطقة
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أعلنت الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" عن منحها تمويلاً مالياً بمبلغ 233 مليون ريال لشركة "جيزة العربية" المتواجدة في السعودية.
وبحسب بيان على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، فإن مدة التمويل 3 سنوات بدون ضمانات مقدمة مقابل التمويل.
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ويأتي التمويل متوافقاً مع سياسة "سلوشنز" الهادفة للنمو والتوسع وتطوير أعمال شركاتها التابعة في المنطقة.
وأشارت "سلوشنز" إلى أن تقديم التمويل لن يكون له أي تأثير على خططها التوسعية ورأس المال العامل.
يذكر أن شركة جيزة للأنظمة مملوكة بنسبة 88.19% من قبل "سلوشنز" وتعتبر طرفاً ذاً علاقة. وتمتلك "جيزة للأنظمة" ما نسبته 66% من "جيزة العربية"، والنسبة المتبقية 34% تمتلكها "سلوشنز".
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