أرباح "أو.إم.في" النمساوية الفصلية تهبط مع انخفاض أسعار النفط والغاز

أعلنت شركة "أو.إم.في" النمساوية اليوم الجمعة تسجيل أرباح أساسية أقل من المتوقع خلال الربع الثاني من 2023 بفعل تراجع المساهمات من جميع أقسام الشركة فيما تتوقع انخفاض أسعار النفط والغاز.

وقالت الشركة النمساوية لإنتاج وتسويق النفط والغاز وتقديم الحلول الكيميائية إن أرباح التشغيل، بدون التأثيرات الاستثنائية التي تحدث مرة واحدة والمعدلة بحسب التكلفة الحالية للتوريد، بلغت 1.18 مليار يورو (1.29 مليار دولار) خلال الفترة من أبريل/نيسان إلى يونيو/حزيران، بانخفاض 60% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.

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وكان محللون قد توقعوا أن تبلغ أرباح التشغيل تلك 1.27 مليار يورو، بحسب توافق في الآراء أعلنت عنه الشركة.

وتراجعت إيرادات المبيعات في الربع الثاني 39% على أساس سنوي إلى 8.98 مليار يورو.

وتستكشف أو.إم.في وشركة بترول أبوظبي الوطنية (أدنوك) دمج كيانين مملوكين لهما لإنشاء عملاق للكيماويات بمبيعات سنوية مجمعة تزيد قيمتها عن 20 مليار دولار.

وخفضت الشركة توقعاتها لمتوسط ​​سعر خام برنت هذا العام إلى 75-80 دولارا للبرميل، من توقعات سابقة تجاوزت 80 دولارا.