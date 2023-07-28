أرباح "إيني" الفصلية تهبط 49% إلى 1.94 مليار يورو.. لهذا السبب

قالت شركة إيني الإيطالية إن ربحها الصافي المعدل للربع الثاني تراجع بنسبة 49% عن العام الماضي بما يعكس أثر تراجع أسعار النفط والغاز وضعف هوامش التكرير.

وسجل الربح الصافي المعدل للربع الثاني 1.94 مليار يورو (2.13 مليار دولار) انخفاضا من نتيجة قوية سجلتها الشركة قبل عام بلغت 3.81 مليار يورو. لكن الربح الصافي رغم انخفاضه جاء أفضل من توقعات المحللين عند 1.6 مليار يورو.

مادة اعلانية

وأشارت إيني إلى أنها ستواصل برنامج إعادة الشراء الذي تبلغ قيمته 2.2 مليار يورو.