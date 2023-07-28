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شعار تويوتا (رويترز)
شعار تويوتا (رويترز)
سيارات

ارتفاع مبيعات تويوتا عالميا 5.1% إلى 4.9 مليون في النصف الأول من 2023

بفضل تخفيف قيود توريد أشباه الموصلات

طوكيو - رويترز
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قالت تويوتا موتور اليابانية لصناعة السيارات اليوم الجمعة إن مبيعاتها زادت 5.1% في النصف الأول من عام 2023 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، بفضل تخفيف قيود توريد أشباه الموصلات، وعلى وجه الخصوص، الطلب القوي في اليابان.

وباعت الشركة نحو 4.9 مليون سيارة على مستوى العالم في الأشهر الستة الأولى حتى نهاية يونيو/حزيران، بينها سيارات من علامتها التجارية الفاخرة لكزس، مقارنة بنحو 4.7 مليون في الفترة نفسها من 2022.

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وقفزت مبيعات تويوتا في اليابان 33.2% لتصل إلى 878 ألفا و215 وحدة في الفترة نفسها على أساس سنوي، بينما تراجعت مبيعاتها في الولايات المتحدة 0.7% إلى ما يزيد قليلا عن مليون سيارة وانخفضت المبيعات في آسيا 0.5% إلى حوالي 1.5 مليون وحدة.

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كما باعت تويوتا في يونيو/حزيران 10191 سيارة كهربائية تعمل بالبطاريات في أنحاء العالم، بما في ذلك سيارات لكزس، منها نحو 5 آلاف بيعت في الصين.

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