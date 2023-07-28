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شركة إيني الإيطالية (رويترز)
شركة إيني الإيطالية (رويترز)
نفط وغاز

"إيني" الإيطالية: لا مشاكل في الإنتاج بحقل ظهر المصري للغاز

نفت مصر في وقت سابق أي مشاكل في حقل ظهر للغاز

دبي - العربية.نت
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قال مسؤول في إيني الإيطالية، إن المجموعة لا تواجه أي مشاكل في الإنتاج بحقل ظهر المصري للغاز.

وفي وقت سابق، قال مجلس الوزراء المصري، إن من المتوقع أن تصل استثمارات حقل ظهر للغاز إلى 15 مليار دولار خلال السنوات الثلاث القادمة.

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وأضاف في بيان، أن الحقل البحري يعمل بكامل طاقته الإنتاجية دون مشاكل تقنية.

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وقال إن مجلس الوزراء "أكد أنه لا صحة لوجود مشاكل تقنية بحقل ظهر تسببت في تراجع الطاقة الإنتاجية للحقل من الغاز الطبيعي بما يهدد بخروجه من الخدمة"، مشددا على أن حقل ظهر يعمل بأعلى كفاءة وبكامل طاقته الإنتاجية.

وأضاف البيان أن العمل يجري حاليا لحفر البئر رقم 20 بالحقل.

وتعززت مكانة مصر كدولة منتجة للغاز بفضل اكتشاف إيني لحقل ظهر العملاق في شرق البحر المتوسط عام 2015.

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