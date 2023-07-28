"روساتوم" الروسية تتعاون مع دولة عربية لتنفيذ مشاريع تحلية ومعالجة المياه

تعتزم شركة "روساتوم" الروسية المشاركة في مشاريع تحلية ومعالجة المياه في المغرب.

أفاد مراسل "تاس" بأنه تم التوقيع على مذكرة حول هذا الموضوع في المنتدى الروسي الإفريقي، مضيفا :"وفقا للأمم المتحدة، يعاني اليوم أكثر من ملياري شخص من نقص في موارد الشرب، لحل هذه المشكلة، هناك حاجة إلى جهود مشتركة كبيرة".

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وقال النائب الأول للمدير العام لشركة "روساتوم" كيريل كوماروف: "إن المذكرة الموقعة توسع التعاون مع المغرب في مجال تحلية المياه ومعالجتها وتنص على إمكانية تنفيذ مشاريع مشتركة باستخدام تقنيات روساتوم التي تهدف إلى تزويد الصناعة وسكان المنطقة بالمياه النظيفة".

وقال رئيس مجلس إدارة شركة الطاقة المغربية، محمد أمين الشرقاوي، إن الثقة هي واحدة من القيم الأساسية في عالم سريع التغير، وتوقيع المذكرة يدل على ذلك بوضوح، روسيا تفي بوعودها وتبرهن على استعدادها لتقديم يد العون لبلداننا وتقاسم خبرتها العملية معها.

وأضاف، حقيقة أن "روساتوم" قررت العمل في المملكة المغربية هي دليل ممتاز على أننا نستطيع التطور معا، ونساعد بعضنا بعضا، ونزود الناس بالمياه النظيفة بأسعار في متناول الجميع.