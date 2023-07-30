أرباح "البحري" تقفز 287% لـ495 مليون ريال في الربع الثاني 2023

أعلنت الشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، عن ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 286.9% في الربع الثاني من 2023 إلى 495.38 مليون ريال، مقابل 128.28 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وسجلت أرباح شركة "البحري" ارتفاعا طفيفا على أساس ربع سنوي بنسبة 0.59% في الربع الثاني، قياسا على أرباح بنسبة 492.49 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن السبب الرئيسي لارتفاع صافي الربح خلال الربع الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى ارتفاع الايرادات وذلك نتيجة تحسن أداء عدة قطاعات وبالأخص قطاع نقل النفط والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 255 مليون ريال، وقطاع نقل الكيماويات والذي ارتفعت إيراداته بمبلغ 209 مليون ريال، وذلك نتيجة تحسن أسعار النقل.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع الإيرادات الأخرى بمبلغ 88 مليون ريال خلال هذا الربع، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق وذلك نتيجة تحقيق مكاسب رأسمالية بقيمة 73 مليون ريال من بيع سفن ضمن خطة تحديث الأسطول.

كما زادت الأرباح من حصة الشركة في شركات مستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية بمبلغ 68 مليون ريال خلال هذا الربع، مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق.

وتابعت الشركة: "حد من الارتفاع في صافي الربح، الارتفاع في المصروفات التمويلية بمبلغ 100 مليون ريال خلال هذا الربع مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق".