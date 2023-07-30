أرباح "سلوشنز" ترتفع 24.5% إلى 340 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح الشركة العربية لخدمات الإنترنت والاتصالات "سلوشنز" بنسبة 24.5% في الربع الثاني من 2023، لتصل إلى 340 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 273 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، ارتفع صافي أرباح "سلوشنز" بنسبة 11.8% في الربع الثاني، مقارنة بصافي نحو 304 ملايين ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت "سلوشنز" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن نمو أرباح الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي يعود إلى ارتفاع إجمالي الربح بمبلغ 227 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع الإيرادات بمبلغ 616 مليون ريال والذي قابله ارتفاع في تكاليف الإيرادات بمبلغ 389 مليون ريال.

ونمت الإيرادات في الربع الثاني بنسبة 29.5% إلى 2.7 مليار ريال، قياسا على 2.08 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتعود الزيادة في الإيرادات بشكل رئيسي إلى الارتفاع في كلٍ من خدمات الاتصالات وتقنية المعلومات الأساسية بنسبة 28.9% وخدمات تقنية المعلومات المدارة والخدمات التشغيلية بنسبة 40.8% والخدمات الرقمية بنسبة 15.8%.

وفي المقابل، ارتفعت المصاريف التشغيلية بمبلغ 133 مليون ريال، نتيجةً لارتفاع المصاريف العمومية والإدارية بمبلغ 42 مليون ريال، و مصاريف البيع والتوزيع بمبلغ 91 مليون ريال، وارتفع كذلك مصروف الزكاة والضريبة بمبلغ 25 مليون ريال.