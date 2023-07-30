أرباح "نادك" الفصلية تصعد 137% إلى 65 مليون ريال

أظهرت البيانات للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، نمو صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة بنسبة 136.9% إلى 65.13 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2023، قياسا على 27.49 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 72.8% في الربع الثاني، قياسا على 37.69 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان لها على " تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن نمو صافي الأرباح في الربع الثاني يرجع إلى ارتفاع إيرادات الشركة للربع الحالي إلى 786 مليون ريال بنمو نسبته 11.04% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ويرجع ارتفاع الإيرادات بشكل رئيسي إلى زيادة مبيعات قطاع الألبان والتصنيع الغذائي بنسبة 12.67%، وقد قابل هذه الزيادة جزئياً بانخفاض في مبيعات القطاع الزراعي بنسبة 8.83%.

وانخفضت نسبة تكلفة المبيعات إلى الإيرادات خلال الربع الحالي بنسبة 10.61%، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في أسعار البيع.

وقامت الشركة في الربع الحالي بالاعتراف بمبلغ 6.4 مليون ريال والذي يمثل حصة الشركة في أرباح نتائج الاستثمار في المشروع المشترك، مقارنة بخسارة معترف فيها بقيمة 8.16 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وتابعت الشركة: "على الرغم من التغيرات في العناصر السابقة التي أثرت بشكل إيجابي على صافي ربح الشركة في الربع الحالي، إلا أن هناك عناصر أخرى أثرت سلبًا على صافي ربح الربع الحالي منها ارتفاع مصاريف البيع والتسويق بنسبة 20.29% ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى زيادة الإنفاق على أنشطة التسويق وتكاليف الصيانة والإصلاح".

كما ارتفعت المصاريف العمومية والإدارية خلال الربع الحالي بنسبة 28.81% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى الزيادة في تكلفة الموظفين وأتعاب الاستشارات المهنية بسبب المشروع الاستراتيجي للشركة.

وأشارت الشركة إلى تكوين مخصص ذمم مدينة أخرى بقيمة 18.50 مليون ريال سعودي نظراً لشكوك في تحصيل المبلغ.

وزادت المصاريف الأخرى بقيمة 19.66 مليون ريال خلال الربع الحالي نظراً للزيادة في خسارة إعدام الأبقار، بينما ارتفعت تكاليف التمويل خلال الربع الحالي بنسبة 50.40% مقارنة بالربع المماثل من العام السابق نتيجة للزيادة في معدل الفائدة بسبب الزيادة في أسعار الاقراض بين المصارف السعودية (سايبور).