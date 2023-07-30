ارتفاع أرباح "أريد القطرية للاتصالات" 20% في النصف الأول إلى 1.8 مليار ريال

أعلنت شركة "أريد القطرية للاتصالات" اليوم الأحد ارتفاع صافي الربح 20%، على أساس سنوي خلال النصف الأول من العام إلى نحو 1.8 مليار ريال (حوالي 494.4 مليون دولار).

وقالت الشركة في إفصاح إلى بورصة قطر إن صافي الربح العائد على المساهمين سجل ارتفاعا طفيفا بنسبة 1% خلال الربع الثاني من العام ليصل إلى 834 مليون ريال مقارنة مع 827 مليون ريال في الفترة ذاتها من العام الماضي، وفقا لوكالة أنباء العالم العربي.

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وذكرت (أريدُ) ومجموعة زين الكويتية وشركة تاسك تاورز القابضة الإماراتية في بيان مشترك قبل أيام، أنها بدأت مفاوضات حصرية لإنشاء أكبر شركة أبراج في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال البيان إن المفاوضات تهدف إلى "دمج ما يقرب من 30 ألف من أصول أبراج الاتصالات في قطر والكويت والجزائر وتونس والعراق والأردن في شركة أبراج مستقلة مملوكة بحصص نقدية وأسهم بين الأطراف الثلاثة"، مضيفا أن الشركات الثلاث تهدف إلى توقيع اتفاقيات نهائية خلال الربع الحالي.