ارتفاع أرباح "أكاديمية التعلم" بنسبة 74% في النصف الأول

أعلنت شركة "أكاديمية التعلم" ارتفاع صافي أرباحها بنسبة 74% في النصف الأول من 2023، إلى 14.2 مليون ريال، مقارنة بنحو 8.16 مليون ريال عن الفترة المقابلة من العام الماضي.

وقالت الشركة في بيان على "تداول" السعودية، إن ارتفاع صافي الأرباح بالنصف الأول من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى زيادة الإيرادات مقارنة بالفترة المماثلة من العام السابق بنسبة 48%، نتيجة ارتفاع نسبة إشغال الفروع، مشيرة إلى وجود إيرادات أخرى للشركة بلغت نحو مليوني ريال والتي تتمثل في عوائد الاستثمار في ودائع بنكية عن طريق المرابحات الإسلامية التي قامت الشركة بالاستثمار بها.

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وأضافت أن إجمالي حقوق المساهمين بعد استبعاد حقوق الأقلية، بلغ نحو 107.7 مليون ريال، بتراجع نسبته 6.37% مقارنة بالفترة المقابلة من 2022، حيث وصل إجمالي حقوق المساهمين إلى 101.3 مليون ريال.

وفي بيان منفصل أعلنت الشركة قرار مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين قدرها 9 ملايين ريال لعدد 60 مليون سهم، عن النصف الأول من العام المالي 2023.

وتبلغ حصة السهم من التوزيع 0.15 ريال بنسبة توزيع إلى قيمة السهم الاسمية 15%.