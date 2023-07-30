ارتفاع أرباح "لوبريف" 4% إلى 455 مليون ريال في الربع الثاني

أظهرت النتائج المالية لشركة أرامكو السعودية لزيوت الأساس "لوبريف"، ارتفاع صافي أرباح الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 3.97% إلى 454.8 مليون ريال، مقارنة مع 437 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 2% في الربع الثاني، قياسا على 445.6 مليون ريال في الربع الأول من العام الحالي.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى انخفاض بند مصاريف الزكاة وضريبة الدخل نظراً لأن الشركة بعد الإدراج أصبحت خاضعه للزكاة فقط.

وانخفضت إيرادات الشركة بنسبة 21.82% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 2.613 مليار ريال، مقابل 3.342 مليار ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وفي بيان منفصل اليوم الأحد، كشفت "لوبريف" عن موافقة مجلس إدارتها على سياسة توزيع أرباح مرتبطة بالأداء تبلغ نسبتها 60% إلى 80% من التدفقات النقدية الحرة السنوية للشركة، بعد الأخذ بعين الاعتبار النفقات الرأسمالية، وقدرة الشركة على تمويل التزاماتها بما يشمل خطط النمو الرأسمالي، ومركز الشركة المالي، والقيود التعاقدية وغيرها من العوامل المنصوص عليها في سياسة توزيع أرباح الشركة.

وتعتزم لوبريف توزيع الأرباح المرتبطة بالأداء بشكل نصف سنوي بناءً على تقدير مجلس الإدارة.وأوضحت الشركة أن هذا الإعلان لا يعد إعلانًا أو توزيعًا للأرباح، ولا ضمانًا بتوزيعها في المستقبل، حيث أن أي قرار بتوزيع أرباح يعتمد على تقدير مجلس الإدارة المطلق ووفقا للوائح ذات العلاقة.