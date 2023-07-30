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ارتفاع أرباح البنك العربي الأردني بـ 59% إلى 401 مليون دولار في النصف الأول

ودائع العملاء زادت بـ5% إلى أكثر من 48 مليار دولار

دبي - العربية.نت
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ارتفعت الأرباح نصف السنوية لمجموعة البنك العربي في الأردن بـ59% إلى 401 مليون دولار.

وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.1 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام مرتفعة بأكثر من 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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كما ارتفعت ودائع العملاء بـ5% إلى أكثر من 48 مليار دولار.

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