ارتفاع أرباح البنك العربي الأردني بـ 59% إلى 401 مليون دولار في النصف الأول

ارتفعت الأرباح نصف السنوية لمجموعة البنك العربي في الأردن بـ59% إلى 401 مليون دولار.

وبلغ إجمالي محفظة التسهيلات الائتمانية 36.1 مليار دولار بنهاية النصف الأول من العام مرتفعة بأكثر من 1% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي.

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كما ارتفعت ودائع العملاء بـ5% إلى أكثر من 48 مليار دولار.