تراجع أرباح "التصنيع الوطنية" 89% إلى 31.4 مليون ريال في الربع الثاني

تراجعت أرباح شركة التصنيع الوطنية بنسبة 89.4% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 31.4 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 297.1 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وانخفضت أرباح "التصنيع" بنسبة 61.75% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 82.1 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت "التصنيع" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب انخفاض صافي الربح في الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود بشكل رئيسي إلى انخفاض متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات ما أدى إلى انخفاض الإيرادات وحصة الشركة في أرباح المشاريع المشتركة والشركات الزميلة بالرغم من انخفاض متوسط تكاليف اللقيم وصافى تكاليف التمويل ومخصص الزكاة والدخل وارتفاع الإيرادات الأخرى.

بالإضافة إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة بمبلغ 147 مليون ريال (حصة شركة التصنيع فيها 116 مليون ريال) بسبب التعديل غير المتكرر حسب المعاييرالدولية لإعداد التقارير الماليه IFRS لمخصص التقييم المتعلق بالضريبة المؤجلة للأصول المسجلة من قبل شركة زميلة (ترونكس القابضة).

وتراجعت أرباح "التصنيع" بنسبة 81.27% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 113.5 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بصافي ربح نحو 606.1 مليون ريال في النصف الأول من 2022.