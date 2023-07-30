"البترول الوطنية" الكويتية تخطط لتنفيذ مشاريع بقيمة مليار دينار

قالت وضحة الخطيب، الرئيس التنفيذي لشركة البترول الوطنية الكويتية الحكومية إن حجم المشاريع المستقبلية للشركة يصل إلى مليار دينار (3.26 مليار دولار).

وتشمل المشاريع إنشاء مستودع للوقود للتسويق المحلي واستكمال إنشاء 100 محطة وقود جديدة وإنشاء رصيف للزيت في مصفاة الأحمدي ومرفق جديد لرصيف نفط الشعيبة، وفقا لما ذكرته رئيسة الشركة لصحيفة الرأي الكويتية اليوم الأحد .

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وتضم هذه المشاريع أيضا تجديد مرافق مناولة فحم الكوك في مصفاة ميناء عبد الله، وإعادة تأهيل الوحدة الحالية لمعالجة الغازات الحمضية في مصفاة ميناء الأحمدي.

وأشارت إلى أن الشركة تعمل مع مؤسسة البترول الكويتية والشركات الزميلة على دراسة إنشاء خط سادس للغاز.

وأعلنت الشركة يوم الثلاثاء الماضي تحقيق أعلى أرباح في تاريخها بلغت 1.016 مليار دينار في السنة المالية 2022-2023،بزيادة 198 %عن السنة الماضية.

جاءت الطفرة في الأرباح بسبب ارتفاع الأسعار العالمية للمنتجات النفطية وتطور أداء الشركة التشغيلي، بعد تشغيل مشروع الوقود البيئي لتطوير مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله بتكلفة إجمالية بلغت 4.680 مليار دينار.

وشركة البترول الوطنية الكويتية هي المسؤولة عن عمليات تكرير النفط في الكويت، وتمتلك مصفاتي ميناء الأحمدي وميناء عبد الله وهي تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.

كما تتولى الشركة مسؤولية تصنيع كامل كميات الغاز المنتج في حقول النفط الكويتية والغاز المنتج في مصافي الشركة. ولديها الآن خمسة خطوط لتصنيع الغاز.