"السعودية للطباعة" تتكبد خسائر 20.1 مليون ريال في الربع الثاني

تكبدت الشركة السعودية للطباعة والتغليف "طباعة وتغليف" خسائر في الربع الثاني من 2023، بلغت قيمتها 20.12 مليون ريال، مقابل أرباح 0.9 مليون ريال في الربع الثاني من 2022.

وعلى أساس فصلي، ارتفعت الخسائر بنسبة 31.33%، حيث كانت في الربع السابق 15.32 مليون ريال.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب الخسائر خلال الربع الثاني من 2023، على أساس سنوي، يعود إلى الانخفاض في الإيرادات، بالإضافة إلى الارتفاع في مصاريف التمويل.

وتكبدت "طباعة وتغليف" خسائر في النصف الأول من 2023، بلغت قيمتها 35.44 مليون ريال، مقابل خسائر 2.38 مليون ريال في النصف المقارن من 2022، بزيادة 1389% على أساس سنوي.

تجدر الإشارة إلى أن الخسائر المتراكمة بلغت 105.83 مليون ريال وهي تمثل نسبة 17.64% من رأس المال.