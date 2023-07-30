"كيان السعودية" تتحول للخسارة بـ 392 مليون ريال في الربع الثاني

تحولت شركة كيان السعودية للبتروكيماويات "كيان السعودية" إلى الخسارة بنحو 392.13 مليون ريال في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 150.13 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وعلى أساس ربعي، تراجعت خسائر الشركة بنسبة 41.76% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بخسائر نحو 673.27 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت "كيان" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن سبب التحول إلى صافي الخسارة للربع الثاني من العام الحالي مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق يعود إلى انخفاض متوسط أسعار بيع المنتجات وانخفاض الكميات المبيعة بالإضافة إلى ارتفاع المصاريف التمويلية على الرغم من انخفاض في متوسط تكلفة اللقيم.

وتحولت "كيان السعودية" إلى الخسارة بنحو 1.065 مليار ريال في النصف الأول من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 359.5 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

وبلغت الخسائر المتراكمة للشركة نحو 1.64 مليار ريال بنهاية النصف الأول من 2023، تعادل نسبة 10.94% من رأس المال البالغ 15 مليار ريال.