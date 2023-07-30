"معادن": تمويل صفقة "فالي" من مواردنا الخاصة

أعلنت شركة التعدين العربية السعودية "معادن" عن توقيع شركة منارة المعادن للاستثمار "منارة"، وهي مشروع مشترك مع صندوق الاستثمارات العامة، على صفقة للاستحواذ على ما نسبته 10% من شركة فالي للمعادن الأساسية المحدودة "فالي".

وقالت "معادن" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إن حقوق الملكية لشركة "فالي" بلغت 26 مليار دولار بما يعادل 97.5 مليار ريال.

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كانت شركة "فالي" البرازيلية للتعدين، قد أعلنت يوم الخميس، أنها توصلت إلى اتفاقيتين منفصلتين لبيع 13% من أعمالها للمعادن الأساسية مقابل 3.4 مليار دولار بهدف تعزيز إنتاجها من معدني النحاس والنيكل.

وبموجب الاتفاقيتين يستحوذ مشروع مشترك بين شركة التعدين العربية السعودية (معادن) وصندوق الاستثمارات العامة السعودي على 10% من وحدة المعادن الأساسية في فالي، فيما تستحوذ شركة الاستثمارات الأميركية إنجين نمبر 1 على 3%.

وأوضحت أن شركة "فالي" تمتلك مشاريع كبيرة في أهم مناطق التعدين في العالم بما في ذلك كندا والبرازيل وإندونيسيا.

وأشارت إلى أنه لذلك، سيساهم استثمار "منارة" في "فالي" بشكل رئيسي في مساعدة الشركة على توسيع إنتاجها من النحاس والنيكل عبر محفظة أصولها. حيث تعتبر هذه المعادن ضرورية لعملية تطوير تقنيات جديدة ستساهم في دعم التحول العالمي للطاقة النظيفة.

وتابعت: "ستتمكن "منارة" بعد استيفاء المتطلبات النظامية من تملك حصة في "فالي" مقدارها 10%، ومن المتوقع الانتهاء من إجراءات الصفقة خلال الربع الأول من العام المالي 2024م".

تأتي هذه الخطوة في إطار خطط "معادن" الرامية على زيادة إمداداتها من المعادن الاستراتيجية وتمكين المملكة العربية السعودية من لعب دور أكبر في سلاسل التوريد العالمية الداعمة لتحول الطاقة.

سيتم تمويل الصفقة من خلال موارد شركة "معادن" الخاصة. ومن المتوقع أن ينعكس أي تأثير مالي لعملية الاستحواذ اعتبارا من النصف الأول من عام 2024م.

وشركة "منارة"، هي مشروع مشترك مملوك لشركة التعدين العربية السعودية "معادن" وصندوق الاستثمارات العامة بنسب 51% و49% على التوالي.