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مقر شركة الدار العقارية في أبوظبي
مقر شركة الدار العقارية في أبوظبي
سوق أبوظبي

ارتفاع أرباح "الدار العقارية" الإماراتية 52% في الربع الثاني إلى 1.3 مليار درهم

دشنت 10 مشاريع منذ بداية العام

دبي - العربية.نت
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أعلنت شركة الدار العقارية المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، اليوم الاثنين، ارتفاع أرباحها في الربع الثاني 52% مدفوعة بتحقيق مبيعات قياسية في مشاريع التطوير والمساهمات القوية من محفظة إيراداتها.

وقالت الشركة التي أنشأت حلبة سباقات فورمولا 1 في أبوظبي، إنها حققت صافي أرباح قدره 1.3 مليار درهم (354 مليون دولار) في الأشهر الثلاثة المنتهية في 30 يونيو حزيران، ارتفاعا من نحو 842 مليون درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

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وأضافت أن مبيعات مشاريع التطوير سجلت رقما قياسيا بلغ 11.6 مليار درهم مع تدشين عشرة مشاريع جديدة منذ بداية هذا العام، متجاوزة عدد المشاريع التي جرى تدشينها العام الماضي.

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