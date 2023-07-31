ارتفاع أرباح "شاكر" 36% في الربع الثاني إلى 15.9 مليون ريال

حققت شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر "شاكر" صافي ربح قدره 15.89 مليون ريال في الربع الثاني من العام المالي 2023، بزيادة نسبتها 36.34% مقارنة بصافي ربح 11.65 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2022.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية اليوم الاثنين، إن سبب النمو القوي في صافي الربح يعود إلى ارتفاع الإيرادات، وتحسن الأداء التشغيلي، وزيادة الربح من حصة الشركة في مصنع إل جي شاكر لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، والتي عوضت الارتفاع الحاصل في تكاليف التمويل نتيجة الارتفاع في معدلات سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور).

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ونتيجة لذلك، تحسنت ربحية السهم لتصل إلى 0.33 ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2023 مقارنة بـ 0.24 ريال سعودي في الربع الثاني من السنة المالية 2022.

وحققت "شاكر" إيرادات بلغت 307.39 مليون ريال في الربع الثاني من العام المالي الجاري، بنمو نسبته4.42% على أساس سنوي مقابل 294.40 مليون ريال في الربع الثاني من 2022، نتيجة تنوع محفظة المنتجات ونمو مبيعات حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء (بما في ذلك قطاع المشاريع وقطاع المبيعات الاستهلاكية) بنسبة 9.6% بينما انخفضت إيرادات قطاع الأجهزة المنزلية.

وارتفع إجمالي ربح شاكر بنسبة 23.42 % على أساس سنوي ليصل إلى 74.23 مليون ريال في الربع الثاني من 2023 مقارنة بـ 60.14 مليون ريال في الربع الثاني من 2022،نتيجة لارتفاع الإيرادات وتحسين محفظة أعمال الشركة.

بلغت الأرباح التشغيلية من العمليات في الربع الثاني من السنة المالية 2023 19.82 مليون ريال ، بزيادة قدرها 69.88 % على أساس سنوي، مقارنة بـ 11.67 مليون ريال في الربع الثاني من السنة المالية 2022، بسبب الارتفاع في الإيرادات والهامش الإجمالي مصحوبًا بانخفاض مخصصات الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى، مما أدى إلى تعويض الارتفاع في مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية تماشياً مع مبادرات التوسع.

وانخفض صافي ربح شاكر بنسبة 44.79% في الربع الثاني من السنة المالية 2023 بالمقارنة مع الربع السابق ليصل إلى 15.89 مليون ريال ، نتيجة الانخفاض في إجمالي الإيرادات بنسبة 11.30%ونتيجة لانخفاض مبيعات قطاع الأجهزة المنزلية بسبب العامل الموسمي، وهو ما فاق الزيادة التي حققتها مبيعات قطاع حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء بنسبة 24.81% على أساس ربع سنوي.

وعلى مستوي النصف الأول من العام الجاري فقد ارتفع صافي ربح "شاكر" بنسبة 69.06% ليصل إلى 44.66 مليون ريال مقارنة بـ 26.41 مليون ريال في النصف الأول من السنة المالية 2022، نتيجة نمو إجمالي الإيرادات بنسبة 10.54% على أساس سنوي واستمرار تحقيق استراتيجية النمو التي أدت لتنوع محفظة المنتجات وزيادة في الحصة السوقية. كما نمت إيرادات حلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء وحلول الأجهزة المنزلية بنسبة 14.82% و4.56% على التوالي وعلى أساس سنوي.

و تحسنت إدارة تكلفة السلع المباعة نتيجة تحسن محفظة الأعمال في النصف الأول من العام مما أدى إلى زيادة في إجمالي الربح بنسبة 21.76% من 132.51 مليون ريال سعودي إلى 161.34 مليون ريال سعودي على أساس سنوي.

وارتفعت الأرباح التشغيلية بنسبة 66.86% على أساس سنوي نتيجة لارتفاع الإيرادات والهامش الإجمالي مصحوبًا بانخفاض مخصصات الذمم المدينة التجارية والذمم المدينة الأخرى، مما أدى إلى تعويض الارتفاع في مصاريف البيع والمصاريف العمومية والإدارية التي نجمت عن مبادرات التوسع.

وحقق صافي الربح العائد إلى مالكي الشركة تحولًا وتحسنًا كبيراً بنسبة 69.06%على أساس سنوي ليصل إلى 44.66 مليون ريال سعودي في النصف الأول من السنة المالية 2023، نتيجة لارتفاع الإيرادات والأرباح التشغيلية، إلى جانب تحقيق زيادة بنسبة 91.05% في حصة الشركة من أرباح مصنع إل جي شاكر لحلول التدفئة والتهوية وتكييف الهواء، مما عوض ارتفاع تكاليف التمويل الناجمة عن ارتفاع معدلات سعر الفائدة بين البنوك السعودية (سايبور).