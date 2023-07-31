ارتفاع أرباح "صناعة الورق" 0.43% إلى 21 مليون ريال

ارتفع صافي ربح الشركة السعودية لصناعة الورق بنسبة 0.43% في الربع الثاني من العام 2023، إلى نحو 21.15 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 21.06 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، زادت أرباح الشركة بنسبة 147% في الربع الثاني، قياسا على أرباح بقيمة 8.55 مليون ريال في الربع الأول من العام.

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وقالت "صناعة الورق" في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى النمو الكبير في قيمة المبيعات بنسبة 38.2% وذلك نتيجة زيادة مبيعات اللفائف الورقية والمنتجات التحويلية ما أدى إلى تحسن كبير في مجمل الربح بنسبة 56% والربح التشغيلي بنسبة 347%.

وجاءت هذه الزيادة بعد تشغيل خط الإنتاج الجديد للفائف الورقية في أبريل 2023، حيث زادت الطاقة الإنتاجية بنسبة 31% بعد تشغيل الخط الجديد ومع ارتفاع طفيف في تكاليف الإنتاج الثابتة.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع المصاريف التمويلية في الربع الحالي، نظرا لارتفاع تكلفة التمويل محليا وعالميا.

وسجلت الشركة أيضا في الربع المماثل من العام السابق أرباحا رأسمالية بقيمة 19 مليون ريال، نتيجة بيع إحدى الأراضي المملوكة للشركة.