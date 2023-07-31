ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"المرابحة المرنة" 5.4% إلى 13.3 مليون ريال

ارتفع صافي ربح شركة المرابحة المرنة للتمويل "مرنة" بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني إلى 13.3 مليون ريال مقابل 12.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة 5.4%.

وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول بلغت 40.18 مليون ريال مقابل 38.31 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي بزيادة نسبتها 4.9%.

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وسجل صافي ربح الشركة في فترة النصف الأول من العام الجاري 28.5 مليون ريال مقابل 26.4 مليون ريال تقريبا في النصف الأول من العام الماضي بنمو نسبته 7.97%.

وعزت الشركة السبب في ارتفاع صافي الربح إلى زيادة دخل العمولات الخاصة وارتفاع الإيرادات الأخرى.