سوق السعودية
ارتفاع الأرباح الفصلية لـ"المرابحة المرنة" 5.4% إلى 13.3 مليون ريال
مع زيادة دخل العمولات الخاصة والإيرادات الأخري
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ارتفع صافي ربح شركة المرابحة المرنة للتمويل "مرنة" بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني إلى 13.3 مليون ريال مقابل 12.6 مليون ريال في الربع المماثل من العام الماضي بزيادة 5.4%.
وقالت الشركة في بيان لـ"تداول" السعودية اليوم الاثنين، إن إيرادات الربع الأول بلغت 40.18 مليون ريال مقابل 38.31 مليون ريال في الربع المقابل من العام الماضي بزيادة نسبتها 4.9%.
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وسجل صافي ربح الشركة في فترة النصف الأول من العام الجاري 28.5 مليون ريال مقابل 26.4 مليون ريال تقريبا في النصف الأول من العام الماضي بنمو نسبته 7.97%.
وعزت الشركة السبب في ارتفاع صافي الربح إلى زيادة دخل العمولات الخاصة وارتفاع الإيرادات الأخرى.
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