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شركة النايفات للتمويل
شركة النايفات للتمويل
سوق السعودية

تراجع أرباح "النايفات للتمويل" 51.4% إلى 21 مليون ريال في الربع الثاني

بضغط الزيادة في معدلات "سايبور"

دبي - العربية.نت
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تراجع صافي أرباح شركة "النايفات للتمويل" في الربع الثاني من 2023، بنسبة 51.4% إلى نحو 21.25 مليون ريال بعد الزكاة والضريبة، مقابل نحو 43.7 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن سبب الانخفاض في صافي الربح يعود إلى الزيادة في تكلفة التمويل التي ترتبط ارتباًطا مباشًرا بالزيادة في معدلات "سايبور"، بالإضافة إلى زيادة مخصصات قيمة الخسائر الائتمانية المتوقعة .

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وعلى أساس ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 34.5% في الربع الثاني، مقارنة بصافي ربح نحو 32.45 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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