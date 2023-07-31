تراجع الأرباح الفصلية لـ"أسمنت نجران" 44.5% إلى 7.4 مليون ريال

تراجع صافي أرباح شركة أسمنت نجران بنسبة 44.5% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 7.36 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 13.26 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وانخفض صافي أرباح "أسمنت نجران" بنسبة 74.6% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 28.98 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف التمويل بالرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق.

وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 0.54% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 36.34 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 36.54 مليون ريال في النصف الأول من 2022.