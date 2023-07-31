سوق السعودية
تراجع الأرباح الفصلية لـ"أسمنت نجران" 44.5% إلى 7.4 مليون ريال
انخفاض المبيعات يضغط على النتائج
وضع القراءة
100% حجم الخط
تراجع صافي أرباح شركة أسمنت نجران بنسبة 44.5% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 7.36 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 13.26 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.
وانخفض صافي أرباح "أسمنت نجران" بنسبة 74.6% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 28.98 مليون ريال في الربع الأول من 2023.
مادة اعلانية
وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف التمويل بالرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق.
وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 0.54% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 36.34 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 36.54 مليون ريال في النصف الأول من 2022.
مادة إعلانية
اقرأ أيضاً
-
"أنابيب الشرق" تتكبد خسائر فصلية بقيمة 19 مليون ريالمقابل 6 ملايين ريال صافي ربح في الربع المناظر من العام الماضي شركات
-
رئيس "صناعة الورق" للعربية: تعاقدنا على زيادة الطاقة الإنتاجية بـ60 ألف طنأكد امتلاك الشركة مخزوناً من المواد الأولية يكفي حتى نهاية العام قصص اقتصادية
-
لاغارد: البنك المركزي الأوروبي قد يرفع الفائدة أو يعلق زيادتهاأكدت أن الخيارات متاحة بشأن القرارات المستقبلية جرس الإغلاق
انضم إلى المحادثة
أو أكمل ك زائر
مادة إعلانية