اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
أسمنت نجران (موقع الشركة)
أسمنت نجران
سوق السعودية

تراجع الأرباح الفصلية لـ"أسمنت نجران" 44.5% إلى 7.4 مليون ريال

انخفاض المبيعات يضغط على النتائج

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

تراجع صافي أرباح شركة أسمنت نجران بنسبة 44.5% في الربع الثاني من 2023، إلى نحو 7.36 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 13.26 مليون ريال في الربع المماثل من 2022.

وانخفض صافي أرباح "أسمنت نجران" بنسبة 74.6% في الربع الثاني من 2023، مقارنة بصافي ربح نحو 28.98 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

مادة اعلانية

وقالت الشركة في بيان على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن تراجع الأرباح الفصلية على أساس سنوي، يعود إلى انخفاض المبيعات وارتفاع مصاريف التمويل بالرغم من انخفاض مصاريف البيع والتسويق.

"وقت اللياقة" للعربية: نستهدف دخول أسواق جديدة بجانب السعودية والإمارات قصص اقتصادية خاص "وقت اللياقة" للعربية: نستهدف دخول أسواق جديدة بجانب السعودية والإمارات

وانخفضت أرباح الشركة بنسبة 0.54% في النصف الأول من 2023، إلى نحو 36.34 مليون ريال، بعد الزكاة والضريبة، مقارنة بنحو 36.54 مليون ريال في النصف الأول من 2022.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
ما حيثيات اتهام ترمب بمحاولة قلب نتائج الانتخابات في جورجيا عام 2020؟ ما حيثيات اتهام ترمب بمحاولة قلب نتائج الانتخابات في جورجيا عام 2020؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط