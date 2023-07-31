تراجع الأرباح الفصلية لـ"المطاحن الأولى" 43% إلى 35 مليون ريال

أظهرت البيانات المالية لشركة المطاحن الأولى، انخفاض صافي الأرباح بنسبة 43.01% في الربع الثاني من العام الحالي إلى 34.9 مليون ريال، مقابل 61.25 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2022.

وعلى أساس ربع سنوي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 52.67% في الربع الثاني، قياسا على 73.75 مليون ريال في الربع الأول من 2023.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن حجم المبيعات في الدقيق ارتفعت بنسبة 9% على أساس سنوي نتيجة تطبيق استراتيجية الشركة في مختلف قنوات البيع وارتفاع مبيعات التجزئة بنسبة 20% مدفوعة بدعم العلامة التجارية للشركة (الأولى).

كما سجلت مبيعات النخالة ارتفاع بمعدل 20% نتيجة استقطاب عملاء جدد والتوسع في مناطق جديدة.

وارتفعت التكاليف التمويلية لفترة الربع الثاني من العام 2023 بقيمة 13 مليون ريال، نتيجة إضافة التمويل الطويل الأجل إلى القوائم المالية للشركة بعد الانتهاء من عملية الدمج مع الشركة الأم (الرحى الصافي) في تاريخ 15 سبتمبر 2022م.

سجلت الشركة مصاريف لمرة واحدة بقيمة 2.4 مليون ريال، نتيجة تكاليف إدراج أسهم الشركة في السوق المالية.

وذكرت الشركة أنه تم تكوين مخصص لمخزون قطع الغيار حسب متطلبات المعايير المحاسبية وسياسة المخزون الجديدة للشركة من بداية الربع الرابع من السنة المالية 2022.

وارتفعت تكاليف النقل نتيجة لتغطية حاجة فرع جدة من الدقيق نتيجة إيقاف المطحنة C لتحديثها وزيادة طاقتها بنسبة 83%.

وازدادت تكاليف التأمين وتكاليف الصيانة نتيجة تقديم جدولة الصيانة بما يتناسب مع ظروف انخفاض إنتاج الأعلاف نتيجة امتداد موسم الرعي وإيقاف مطحنة C.