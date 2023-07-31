"إكسترا" توصي بتوزيع 15% أرباحاً نقدية عن النصف الأول

قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للإلكترونيات "إكسترا"، توزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من عام 2023 بواقع 15% من القيمة الاسمية للسهم.

وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الاثنين، إن قيمة التوزيع للسهم الواحد تبلغ 1.5 ريال، بقيمة إجمالي 120 مليون ريال تستحق لنحو 80 مليون سهم.

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وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم يوم الاستحقاق يوم الأربعاء الموافق 2 أغسطس 2023م المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وذكرت الشركة أن تاريخ التوزيع سيكون في 20 أغسطس المقبل، وسيتم صرف الأرباح بالتحويل المباشر إلى الحسابات البنكية المربوطة بالمحافظ الاستثمارية للمساهمين عن طريق مصرف الراجحي.

وأظهرت البيانات المالية لـ"إكسترا"، انخفاض صافي الأرباح بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 51.54% إلى 61.6 مليون ريال، مقارنة مع 127.12 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربعي، انخفضت أرباح الشركة بنسبة 27.05% في الربع الثاني، قياسا على أرباح 84.44 مليون ريال في الربع الأول من العام.

وقالت الشركة، إن صافي الربح تأثر سلباً بالارتفاع في أسعار الإقراض، التي أدت إلى زيادة مصاريف التمويل للشركة خلال الربع الثاني بـ 13.5 مليون ريال عن نفس الربع من العام السابق بالإضافة إلى تسجيل خسائر غير متكررة خلال الربع الثاني بـ 38 مليون ريال نتيجة وقف خطط الشركة التوسعية في مصر.