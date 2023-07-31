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شعار شركة سكوبا للصناعات العسكرية
شعار شركة سكوبا للصناعات العسكرية
شركات

"تورس" البرازيلية للأسلحة تدرس مشروعاً مشتركاً مع "سكوبا" بالسعودية

أمام الشركتين 12 شهرا لإكمال دراستهما حول المشروع

ساو باولو – رويترز
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قالت تورس البرازيلية لصناعة الأسلحة، اليوم الاثنين، إنها وقعت مذكرة تفاهم مع شركة سكوبا الدفاعية لدراسة إقامة مشروع مشترك محتمل في السعودية.

وأضافت الشركة في وثائق مقدمة لهيئة الأوراق المالية، إن هدف المشروع سيكون إنتاج مسدسات من طراز تورس في البلاد لبيعها للدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، وهي السعودية والبحرين وقطر والكويت وعمان والإمارات.

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وذكرت توروس أنه سيكون أمام الشركتين 12 شهرا لإكمال دراستهما حول المشروع المشترك.

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