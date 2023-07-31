"عزم" تعلن ترسية مشروع بـ18.5 مليون ريال مع وزارة الصناعة السعودية

أعلنت الشركة السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات "عزم" عن ترسية مشروع منصة الخدمات الرقمية لرحلة المستثمر مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بقيمة 18.50 مليون ريال.

وقالت الشركة بيان لها، اليوم الاثنين، على "تداول" السعودية إن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات استشارية وتقنية، مضيفة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

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وأكدت أنه تم استلام إشعار الترسية يوم الأحد بتاريخ 30 يوليو/تموز الجاري.