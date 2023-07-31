اللغة
خلفية الموقع
  • فاتح
  • غامق
اللغة
عزم السعودية للاتصالات
شركة "عزم"
شركات

"عزم" تعلن ترسية مشروع بـ18.5 مليون ريال مع وزارة الصناعة السعودية

المشروع يهدف إلى تقديم خدمات استشارية وتقنية

دبي - العربية.نت
نشر في: آخر تحديث:
وضع القراءة
100% حجم الخط

أعلنت الشركة السعودية للاتصالات وتقنية المعلومات "عزم" عن ترسية مشروع منصة الخدمات الرقمية لرحلة المستثمر مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية بقيمة 18.50 مليون ريال.

وقالت الشركة بيان لها، اليوم الاثنين، على "تداول" السعودية إن المشروع يهدف إلى تقديم خدمات استشارية وتقنية، مضيفة أنه لا يوجد أطراف ذات علاقة.

مادة اعلانية

وأكدت أنه تم استلام إشعار الترسية يوم الأحد بتاريخ 30 يوليو/تموز الجاري.

تابعوا آخر أخبار العربية عبر Google News
اقرأ أيضاً
انضم إلى المحادثة
شارك تعليقك
اختيار المحررين
الأكثر قراءة مواضيع شائعة
قبل أن تذهب
تحديات كبيرة في طريق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.. ما هي؟ تحديات كبيرة في طريق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية.. ما هي؟
اكتشف المزيد
  • وضع القراءة
    100% حجم الخط