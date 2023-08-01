أرباح "رتال للتطوير" تقفز 136% إلى 71 مليون ريال في الربع الثاني

ارتفع صافي أرباح شركة "رتال للتطوير العمراني" بعد الزكاة والضريبة في الربع الثاني من 2023 بنسبة 136.35% لتصل إلى 71 مليون ريال، مقارنة مع 30 مليون ريال في الربع المماثل من العام 2022.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 70.9% في الربع الثاني، مقابل 41.5 مليون ريال أرباح في الربع الأول من العام.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن النتائج الإيجابية التي حققتها الشركة في الربع الثاني تعكس استمرار الاتجاهات الإيجابية في نتائج الأعمال ويرجع ذلك بشكل رئيسي إلى ارتفاع الإيرادات إلى 263.4 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023 وهو نمو سنوي بمعدل 96.3%.

وجاء نمو الإيرادات بدعم زيادة إيرادات عقود التطوير التي ارتفعت إلى 227.9 مليون ريال، وهو نمو سنوي بمعدل 207.3%.

وأشارت النتائج إلى ارتفاع إجمالي الربح إلى 78.3 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023، وهو ارتفاع سنوي بمعدل 91.9% مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وهو ما يرجع إلى ارتفاع إيرادات عقود التطوير.

كما ارتفعت الحصة في عوائد الاستثمارات التي يتم المحاسبة عنها بطريقة حقوق الملكية لتبلغ 40.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023، مقابل 6.9 مليون ريال خلال نفس الفترة من عام 2022.

وارتفعت المصروفات الإدارية والعمومية بمعدل سنوي 37.5% لتصل إلى 18.5 مليون ريال سعودي خلال الربع الثاني من عام 2023م وذلك على خلفية التطورات التي أحرزتها الشركة فيما يخص الهيكل الإداري ولاستيعاب خطط النمو الاستراتيجي.

كما زادت مصروفات البيع والتسويق بمعدل سنوي 163.1% لتصل إلى 5,7 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023، لارتفاع المصاريف التسويقية لدعم الحصة السوقية للشركة.

وارتفعت المصاريف التمويلية بمعدل سنوي 341.1% لتصل إلى 21.9 مليون ريال خلال الربع الثاني من عام 2023، وذلك على خلفية ارتفاع معدلات سعر الفائدة بين البنوك السعودية (SIBOR)، فضلًا عن ارتفاع إجمالي الدين مقارنة بنفس الفترة من العام السابق.

وأوصى مجلس إدارة "رتال" بتوزيع أرباح نقدية للمساهمين عن النصف الأول من عام 2023 بواقع 0.16 ريال للسهم، بما يعادل 16%.

وأوضحت الشركة أن إجمالي التوزيعات المقررة تبلغ 80 مليون ريال، توزع على 500 مليون سهم.

وسيكون تاريخ الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم 28 سبتمبر 2023م الموافق 13 ربيع الأول 1445هـ والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يكون تاريخ التوزيع في 10 أكتوبر 2023.