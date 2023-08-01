الأرباح الفصلية لـ "بوبا العربية" ترتفع 57% إلى 432 مليون ريال

ارتفعت أرباح شركة "بوبا العربية للتأمين التعاوني" قبل الزكاة والضرائب في الربع الثاني من العام 2023 بنسبة 57.49% إلى 432.3 مليون ريال، مقابل 274.5 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

وعلى أساس ربع سنوي، ارتفعت أرباح الشركة بنسبة 87.8% في الربع الثاني، قياسا على أرباح بنحو 230.13 مليون ريال في الربع المماثل من العام السابق.

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وقالت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الثلاثاء، إن سبب الارتفاع في الربح قبل الزكاة وضريبة الدخل للربع الحالي بمبلغ 157.8 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 57.49% مقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى تحسن في نتائج خدمات التأمين بمبلغ 181.2 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 95.01%.

وكان نمو نتائج خدمات التأمين مدفوعا بارتفاع في إيرادات التأمين بمبلغ 743 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 23.66%. وقابل هذا التغير ارتفاع جزئي في مصروفات خدمات التأمين بمبلغر 557.78 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 18.95%، وارتفاع في صافي المصروفات من عقود إعادة التأمين المحتفظ بها بمبلغ 4.272 مليون ريال، أي بارتفاع قدره 60.12%.

وأشارت الشركة إلى ارتفاع في صافي دخل الاستثمار بمبلغ 15.5 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 14.46%.

وارتفع صافي الإيرادات والتكاليف الأخرى بمبلغ 13.724 مليون ريال مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

وارتفع صافي المصروفات التشغيلية الأخرى بمبلغ 52.722 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 221.47%.

كما ارتفعت إجمالي الأقساط المكتتبة بمبلغ 878.816 مليون ريال، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق، أي بارتفاع قدره 29.28%.

وقامت الشركة بتطبيق المعيار الدولي للتقرير المالي 17 (عقود التأمين) والمعيار الدولي للتقرير المالي 9 (الأدوات المالية)، وفقا للمعايير المعتمدة في المملكة العربية السعودية، اعتبارًا من 1 يناير 2023 وبأثر رجعي والذي أدى إلى تغيير جذري في عرض النتائج المالية لجميع الفترات ابتداء من الربع الأول من عام 2023 وإعادة قياس الفترات المماثلة من الأعوام السابقة وفقًا للمعايير الجديدة.

وتابعت الشركة: "نتيجة لذلك، قامت الشركة بإعلان النتائج المالية وفقا للبيانات المتوفرة بموجب المعيار الدولي للتقرير المالي 17 والمعيار الدولي للتقرير المالي 9. وتم الإشارة الى البيانات الغير متوافقة مع المعايير الجديدة بعلامة (-)".